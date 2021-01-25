Тулякам расскажут, как правильно питаться и быть в хорошей форме

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В официальной группе минздрава Тульской области пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи». На этот раз он будет посвящен правильным пищевым привычкам.

27 января в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети «ВКонтакте» состоится прямой эфир из цикла «Отвечают врачи». На вопросы жителей ответит Светлана Панькова, врач-эндокринолог, диетолог Тульской областной клинической больницы №2 им. Л. Н. Толстого.

Свои вопросы жители могут задать в личных сообщениях группы vk.com/minzdrav71 или в комментариях во время прямой трансляции.

Начало эфира – в 13.00.

