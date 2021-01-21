Пожар в Чернском районе: следователи проверят обстоятельства гибели пенсионера

В 13.38 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме.

Открытое горение было ликвидировано в 13.50. Дом полностью сгорел, погиб 82-летний пенсионер.

По предварительной информации причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.