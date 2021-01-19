В Узловой рецидивист выбил дверь в квартиру соседа и обокрал её

Сотрудники полиции в Узловой задержали подозреваемого в краже. Злоумышленник обокрал нежилую квартиру. Он знал, что там никого нет, поэтому не стал церемониться – выбил входную дверь, зашёл внутрь и забрал вещи.

Позже владелец жилища обнаружил кражу и обратился в полицию. Правоохранители выяснили, что к преступлению может быть причастен 35-летний неработающий ранее судимый мужчина, живущий по соседству. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, эта версия подтвердилась, рецидивист был задержан и признался в содеянном.