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В Туле суд отклонил апелляцию девушки, убившей сожителя

В Туле суд отклонил апелляцию девушки, убившей сожителя

Адвокат осужденной собирается обжаловать это решение.

Вчера, 14 января, в Тульском областном суде состоялось рассмотрение апелляции по делу 23-летней Екатерины Ежовой.

В октябре прошлого года ее признали виновной в убийстве 42-летнего сожителя и приговорили к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы.

Напомним, 27 мая 2020 года пьяный потерпевший поссорился с Екатериной и несколько раз ударил ее. Девушка отвесила ему в ответ пощечину. А когда он начал жестоко избивать ее, три раза ударила его ножом, после чего вызвала полицию и сказала, что убила сожителя.

14 января решением областного суда апелляция по данному делу была отклонена и приговор оставили без изменений. Тем не менее адвокат осужденной собирается обжаловать данное решение.

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