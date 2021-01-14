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В Тульской области три недели ищут пропавшего мужчину

В Тульской области три недели ищут пропавшего мужчину

Александр Острецов из Донского пропал 24 декабря. Он нуждается в медицинской помощи!

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» уже на протяжении трех недель ищут 49-летнего Александра Острецова, который 24 декабря ушел из дома в микрорайоне Северо-Задонск (г. Донской) и не вернулся. Мужчина нуждается в медицинской помощи!

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие. Особые приметы: носит усы. Одежда: предположительно, камуфлированная куртка, темно-синее трико, высокие черные с белыми вставками кроссовки, черная с красным вязаная шапка или кожаная кепка.

В поисках принимают участие свыше 20 человек, поисковиками пешими группами пройдено уже более 100 км – проверены дачные кооперативы, СНТ, заброшенные здания, регулярно отслеживается информация о людях, поступивших в больницы региона.

Вглядитесь в это лицо! Если вы видели Александра Острецова, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (953) 439-20-72 или 112.

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