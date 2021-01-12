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Часть Привокзального района Тулы останется без холодной воды

Часть Привокзального района Тулы останется без холодной воды

После завершения ремонтных работ возможно временное ухудшение качества воды.

По данным «Тулагорводоканала», в среду, 13 января, с 10.00 до окончания работ будет ограничена подача  холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Серебровская д. 16б, 16в, 16г, 16д, 16е, 18, 20,
  • ул. Седова д. 49,
  • частный сектор: ул. Серебровская д. 27-89,
  • ул. Самокатная,
  • 1-3-я Трубные улицы,
  • 1-3-я Зеркальные улицы.

Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ в доме № 31 по ул. Серебровской. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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