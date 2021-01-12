Часть Привокзального района Тулы останется без холодной воды

По данным «Тулагорводоканала», в среду, 13 января, с 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Серебровская д. 16б, 16в, 16г, 16д, 16е, 18, 20,

ул. Седова д. 49,

частный сектор: ул. Серебровская д. 27-89,

ул. Самокатная,

1-3-я Трубные улицы,

1-3-я Зеркальные улицы.

Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ в доме № 31 по ул. Серебровской. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.