новости
новости
Регистрация
На ул. Хворостухина в Туле столкнулись три автомобиля
Фото: vk.com/tulazest

На ул. Хворостухина в Туле столкнулись три автомобиля

Информации о пострадавших пока не поступало.

Примерно в 19.45 на улице Хворостухина в Туле произошло ДТП с участием двух автомобилей Huyndai и Renault Logan с цветографической схемой такси.

По предварительным данным, таксист слишком резко затормозил перед пешеходным переходом, после чего в него врезался седан, который получил удар сзади от кроссовера.

Информации о пострадавших пока не поступало, участники ДТП находятся на месте и ожидают прибытия сотрудников ГИБДД.

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 20:05 +2
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавариястолкновение автомобилейпроисшествие
Место
Тулаулица Хворостухина

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Врач расскажет тулякам, как войти в рабочий ритм после праздников
Врач расскажет тулякам, как войти в рабочий ритм после праздников
В Тульской области продлен запрет на проведение развлекательных мероприятий
В Тульской области продлен запрет на проведение развлекательных мероприятий
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.