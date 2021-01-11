На ул. Хворостухина в Туле столкнулись три автомобиля

Фото: vk.com/tulazest

Информации о пострадавших пока не поступало.

Примерно в 19.45 на улице Хворостухина в Туле произошло ДТП с участием двух автомобилей Huyndai и Renault Logan с цветографической схемой такси.

По предварительным данным, таксист слишком резко затормозил перед пешеходным переходом, после чего в него врезался седан, который получил удар сзади от кроссовера.

Информации о пострадавших пока не поступало, участники ДТП находятся на месте и ожидают прибытия сотрудников ГИБДД.