Фото: vk.com/tulazest
На ул. Хворостухина в Туле столкнулись три автомобиля
Информации о пострадавших пока не поступало.
Примерно в 19.45 на улице Хворостухина в Туле произошло ДТП с участием двух автомобилей Huyndai и Renault Logan с цветографической схемой такси.
По предварительным данным, таксист слишком резко затормозил перед пешеходным переходом, после чего в него врезался седан, который получил удар сзади от кроссовера.
Информации о пострадавших пока не поступало, участники ДТП находятся на месте и ожидают прибытия сотрудников ГИБДД.
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