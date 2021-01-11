В Тульской области продлен запрет на проведение развлекательных мероприятий

Ограничения, введённые для предотвращения распространения коронавируса, будут действовать до 28 января.

Алексей Дюмин внёс изменения в Указ № 41, в котором содержатся меры, введённые на территории Тульской области для предотвращения распространения коронавируса.

Согласно тексту документа, запрет на проведение массовых развлекательных мероприятий в регионе продлён до 28 января. Вместе с тем, расширен режим работы заведений общественного питания.