новости
новости
Регистрация
В Тульской области продлен запрет на проведение развлекательных мероприятий

В Тульской области продлен запрет на проведение развлекательных мероприятий

Ограничения, введённые для предотвращения распространения коронавируса, будут действовать до 28 января.

Алексей Дюмин внёс изменения в Указ № 41, в котором содержатся меры, введённые на территории Тульской области для предотвращения распространения коронавируса.

Согласно тексту документа, запрет на проведение массовых развлекательных мероприятий в регионе продлён до 28 января. Вместе с тем, расширен режим работы заведений общественного питания.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 19:54 −1
Другие статьи по темам
Событие
антикоронавирусные ограничениязапрет на проведение массовых мероприятийУказ губернатора Тульской области
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Хворостухина в Туле столкнулись три автомобиля
На ул. Хворостухина в Туле столкнулись три автомобиля
Тульский филиал Исторического музея будет работать по новому графику
Тульский филиал Исторического музея будет работать по новому графику
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.