Врач расскажет тулякам, как войти в рабочий ритм после праздников

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В среду, 13 января, в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети «ВКонтакте» состоится прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

На вопросы жителей ответит заведующая кризисным центром Тульской областной психиатрической больницы им. Н. П. Каменева Татьяна Дандыкина.