Фото: sudak.me
Врач расскажет тулякам, как войти в рабочий ритм после праздников
Очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи» состоится 13 января.
В среду, 13 января, в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети «ВКонтакте» состоится прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».
На вопросы жителей ответит заведующая кризисным центром Тульской областной психиатрической больницы им. Н. П. Каменева Татьяна Дандыкина.
Вопросы можно отправить в личные сообщения группы или оставить в комментариях во время прямой трансляции.
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