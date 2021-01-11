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Врач расскажет тулякам, как войти в рабочий ритм после праздников
Фото: sudak.me

Врач расскажет тулякам, как войти в рабочий ритм после праздников

Очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи» состоится 13 января.

В среду, 13 января, в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети «ВКонтакте» состоится прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

На вопросы жителей ответит заведующая кризисным центром Тульской областной психиатрической больницы им. Н. П. Каменева Татьяна Дандыкина.

Вопросы можно отправить в личные сообщения группы или оставить в комментариях во время прямой трансляции.

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