В Тульской области пропала 31-летняя женщина

Если вы узнали женщину на фото, или видели подходящую под описание, просьба сообщить об этом в полицию, либо по телефонам 8−800−700−54−52, или 112.

В Тульской области объявлена в розыск 31-летняя Анастасия Анашкина. По имеющимся данным, 2 января этого года женщина ушла из дома в деревне Нижнее Елькино Ленинского района и пропала.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые.

Особые приметы: правый глаз каре-зеленого цвета, левый глаз — светло-голубого цвета.

Предположительно была одета в футболку, штаны и резиновые сапоги. Пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Если вы узнали женщину на фото, или видели подходящую под описание, просьба сообщить об этом в полицию, либо по телефонам 8−800−700−54−52, или 112.