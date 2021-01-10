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В Тульской области пропала 31-летняя женщина

В Тульской области пропала 31-летняя женщина

Если вы узнали женщину на фото, или видели подходящую под описание, просьба сообщить об этом в полицию, либо по телефонам 8−800−700−54−52, или 112.

В Тульской области объявлена в розыск 31-летняя Анастасия Анашкина. По имеющимся данным, 2 января этого года женщина ушла из дома в деревне Нижнее Елькино Ленинского района и пропала.
 
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые.
 
Особые приметы: правый глаз каре-зеленого цвета, левый глаз — светло-голубого цвета.
 
Предположительно была одета в футболку, штаны и резиновые сапоги. Пропавшая нуждается в медицинской помощи.
 
Если вы узнали женщину на фото, или видели подходящую под описание, просьба сообщить об этом в полицию, либо по телефонам 8−800−700−54−52, или 112.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:23 0
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