Улицы Тулы очищают от снега круглосуточно

Фото: пресс-служба городской администрации

10 января в городе и сельских поселениях Ленинского района продолжили работы по обработке улиц и остановочных павильонов противогололедными материалами, а также вывоз снега.

«На обработку дорог за сутки использовано более 900 тонн противогололедных материалов. В день на уборке было задействовано 78 единиц спецтехники АО «Спецавтохозяйство», в том числе: КДМ — 36 единиц, МТЗ — 24 единицы, снегопогрузчик — 2 единицы, автогрейдер — 2 единицы, КамАЗ — 11 единиц и др.», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, в территориальных округах ежедневно выполняются работы по сбору мусора, обработке территорий противогололедными материалами, ликвидации стихийных свалок, удалению незаконной рекламы и др.