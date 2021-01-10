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В Новомосковске перевернулся микроавтобус: пострадали 5 человек
Фото: vk.com/chpnmsk

В Новомосковске перевернулся микроавтобус: пострадали 5 человек

В том числе, травмы получила 14-летняя девочка.

Накануне вечером в Новомосковске произошло серьезное ДТП. В районе поворота у гипермаркета «Линия» на регулируемом перекрестке столкнулись Skoda Octavia и Volkswagen Transporter.
 
Предполагается, что 36-летний водитель Skoda Octavia при повороте налево, на зеленый сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении микроавтобусу под управлением 40-летнего мужчины.
 
 
«После удара автомобиль Volkswagen Transporter совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали 5 человек, пассажиры автомобиля Volkswagen, в том числе несовершеннолетний ребенок, девочка 2006 года рождения. Водитель автомобиля Volkswagen Transporter осуществлял некоммерческую перевозку пассажиров», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:47 +1
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