В Новомосковске перевернулся микроавтобус: пострадали 5 человек

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В том числе, травмы получила 14-летняя девочка.

Накануне вечером в Новомосковске произошло серьезное ДТП. В районе поворота у гипермаркета «Линия» на регулируемом перекрестке столкнулись Skoda Octavia и Volkswagen Transporter.

Предполагается, что 36-летний водитель Skoda Octavia при повороте налево, на зеленый сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении микроавтобусу под управлением 40-летнего мужчины.

«После удара автомобиль Volkswagen Transporter совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали 5 человек, пассажиры автомобиля Volkswagen, в том числе несовершеннолетний ребенок, девочка 2006 года рождения. Водитель автомобиля Volkswagen Transporter осуществлял некоммерческую перевозку пассажиров», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.