новости
новости
Регистрация
Туляк пощекотал нервы известной скрипачке
Фото предоставлено Максимом Честновым

Туляк пощекотал нервы известной скрипачке

Максим балансировал старинной скрипкой, принадлежащей Виве Скрипке.

Во второй половине января на 1 канале стартует новый проект «Я почти знаменит». Туляк Максим Честнов показал в шоу свое умение балансировать различными предметами.
 
Как рассказал Myslo герой передачи, кульминацией этого выступления стал номер, в котором он балансировал старинной скрипкой.
 
Принадлежащий известной скрипачке Виве Скрипке музыкальный инструмент находился на шесте длиной более шести метров, который Максим держал на кончике указательного пальца.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:32 +5
Другие статьи по темам
Событие
первый каналскрипкашоу
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске перевернулся микроавтобус: пострадали 5 человек
В Новомосковске перевернулся микроавтобус: пострадали 5 человек
Волейбольная команда «Тулица» застряла в аэропорту из-за непогоды
Волейбольная команда «Тулица» застряла в аэропорту из-за непогоды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.