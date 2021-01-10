Туляк пощекотал нервы известной скрипачке

Фото предоставлено Максимом Честновым

Во второй половине января на 1 канале стартует новый проект «Я почти знаменит». Туляк Максим Честнов показал в шоу свое умение балансировать различными предметами.

Как рассказал Myslo герой передачи, кульминацией этого выступления стал номер, в котором он балансировал старинной скрипкой.

Принадлежащий известной скрипачке Виве Скрипке музыкальный инструмент находился на шесте длиной более шести метров, который Максим держал на кончике указательного пальца.