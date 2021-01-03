Туляк убил знакомого за пару часов до Нового года

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В Туле 33-летний мужчина подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, вечером 31 декабря пьяный подозреваемый в коридоре общежития на улице Металлургов поссорился со знакомым и избил его. От полученных травм 38-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящий момент подозреваемый задержан, расследование уголовного дела продолжается.





