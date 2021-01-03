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Туляк убил знакомого за пару часов до Нового года

Туляк убил знакомого за пару часов до Нового года

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В Туле 33-летний мужчина подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
 
По предварительным данным, вечером 31 декабря пьяный подозреваемый в коридоре общежития на улице Металлургов поссорился со знакомым и избил его. От полученных травм 38-летний потерпевший скончался на месте происшествия. 
 
В настоящий момент подозреваемый задержан, расследование уголовного дела продолжается. 


 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 17:17 +2
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