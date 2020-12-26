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В Тульской области поймали серийных похитителей аккумуляторов
Изображение Arek Socha с сайта Pixabay

В Тульской области поймали серийных похитителей аккумуляторов

На данный момент молодым людям вменяют не менее 7 краж из автомобилей.

Полицейские задержали двух подозреваемых в серии краж аккумуляторов. Предполагается, что 18-летний злоумышленник и его 20-летний подельник «работали» на территории нескольких районов нашей области. На данный момент им вменяют 7 хищений из автомобилей в Скуратовском микрорайоне Тулы и в Киреевском районе.
 
«По предварительным данным, злоумышленники выбирали в качестве объектов для посягательств отечественные транспортные средства, припаркованные во дворах домов. Предположительно, похитители в ночное время вскрывали капоты машин и забирали аккумуляторы, которые затем пытались сбыть», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Полицейские изобличили преступников в ходе грамотно проведенных оперативных мероприятий. Задержанные признались в преступлениях, сейчас в отношении них возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ (Кража). В рамках расследования полицейские выяснят все детали незаконной деятельности подозреваемых.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:59 +5
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