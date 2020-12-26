Декабрьский снегопад в Туле: фоторепортаж

Сильный снегопад и ветер, который обрушились на нашу область 25 декабря, принесли тулякам массу хлопот. Некоторым автомобилистам пришлось буквально откапывать свои машины, на дороги областного центра вышла дополнительная снегоуборочная техника, а число ДТП на дорогах существенно увеличилось.

Наш фотокорреспондент Алексей Пирязев прогулялся по тульским улицам, чтобы поделиться с вами своим видением снежного настроения. Приятного просмотра!