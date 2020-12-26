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Декабрьский снегопад в Туле: фоторепортаж

Декабрьский снегопад в Туле: фоторепортаж

За неполные сутки область практически завалило снегом.

Сильный снегопад и ветер, который обрушились на нашу область 25 декабря, принесли тулякам массу хлопот. Некоторым автомобилистам пришлось буквально откапывать свои машины, на дороги областного центра вышла дополнительная снегоуборочная техника, а число ДТП на дорогах существенно увеличилось.
 
Наш фотокорреспондент Алексей Пирязев прогулялся по тульским улицам, чтобы поделиться с вами своим видением снежного настроения. Приятного просмотра!
Галерея
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 1
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 2
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 3
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 4
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 5
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 6
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 7
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 8
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 9
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 10
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 11
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 12
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 13
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 14
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 15
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 16
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 17
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 18
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 19
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 20
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 21
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 22
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 23
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 24
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 25
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 26
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 27
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 28
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 29
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 30
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 31
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 32
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 33
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 34
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 35
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 36
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 37
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 38
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 39
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 40
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 41
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 42
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 43
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 44
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 45
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 46
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 47
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 48
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 49
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 50
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 51
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 52
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 53
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 54
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 55
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 56
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 57
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 58
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 59
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 60
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 61
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 62
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 63
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 64
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 65
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 66
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 67
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 68
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 69
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 70
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 71
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 72
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 73
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 74
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 75
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 76
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 77
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 78
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 79
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 80
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 81
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 82
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 83
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 84
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 85
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 86
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 87
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 88
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 89
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 90
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 91
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 92
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 93
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 94
Декабрьский снегопад в Туле, Фото: 95
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:03 +9
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