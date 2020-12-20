Жуткая авария в Тульской области: один человек погиб, трое получили тяжелые травмы

19 декабря на 136-м км трассы М-2 в Заокском районе произошло ДТП.

В 17.40 водитель автомобиля Toyota Avensis, по предварительной информации, не справился с управлением, после чего вылетел в кювет и врезался в бетонную трубу.



В результате ДТП водитель иномарки скончался. Три его пассажира в тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу: у одного из мужчин перелом позвоночника, у другого — открытый перелом правой голени и сломаны ребра, у третьего — травма головы и перелом ребер. По нашей информации, все пострадавшие — жители Богородицка.

Окончательную причину аварии установят сотрудники ГИБДД.