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Полиция задержала туляка, обчистившего продуктовый магазин

Полиция задержала туляка, обчистившего продуктовый магазин

Взять продукты и не заплатить решил ранее судимый мужчина. живущий неподалеку.

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» с заявлением обратилась администратор продовольственного супермаркета, расположенного по улице Н. Руднева. Женщина сообщила, что из торгового зала было совершено хищение продуктов питания.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы полиции при просмотре записи с камер видеонаблюдения установили личность предполагаемого преступника. Им оказался нигде не работающий и ранее неоднократно судимый 30-летний мужчина, живущий неподалёку. Он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанного мужчины получены признательные показания.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 21:32 0
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