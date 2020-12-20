Полиция задержала туляка, обчистившего продуктовый магазин

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» с заявлением обратилась администратор продовольственного супермаркета, расположенного по улице Н. Руднева. Женщина сообщила, что из торгового зала было совершено хищение продуктов питания.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы полиции при просмотре записи с камер видеонаблюдения установили личность предполагаемого преступника. Им оказался нигде не работающий и ранее неоднократно судимый 30-летний мужчина, живущий неподалёку. Он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанного мужчины получены признательные показания.