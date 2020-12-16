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В Туле двое жителей Мурманска осуждены за незаконный оборот оружия
Фото: УФСБ России.

В Туле двое жителей Мурманска осуждены за незаконный оборот оружия

Они скопили целый арсенал.

В Туле двое жителей Мурманской области признаны виновными в незаконном обороте оружия. 
 
Преступление было раскрыто сотрудниками тульского и мурманского управлений ФСБ. Злоумышленники организовали канал продажи оружия и боеприпасов. У них был обнаружен целый арсенал: винтовки, ружья и гранаты. По нашей информации, суммарно изъятый раритет оценивается в 7-9 миллионов рублей.
 
Решением суда одному из обвиняемых назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы и штрафа в 150 тысяч рублей, другому – в виде 2,5 лет лишения свободы и штрафа в 50 тысяч рублей. 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:31 +2
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