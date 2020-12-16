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Момент аварии с вылетевшей на тротуар иномаркой в Туле попал на видео

Момент аварии с вылетевшей на тротуар иномаркой в Туле попал на видео

Ролик владелец регистратора прислал в редакцию Myslo.

На видео запечатлен момент аварии на улице Тимирязева. Myslo писал о ней здесь. Видно, что Opel Astra выезжает с улицы Кауля налево на ул. Тимирязева, а оттуда едет Kia Sorento. На перекрестке иномарки сталкиваются, и Kia улетает на тротуар.

Напомним, сегодня, 16 декабря, в 10.20 в Туле на пересечении улиц Тимирязева и Кауля столкнулись автомобили Opel Astra под управлением 24-летней девушки и Kia Sorento, за рулем которого находилась 50-летняя женщина.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадали водитель Opel и 57-летняя пассажирка этого авто.

 
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