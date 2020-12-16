новости
новости
Регистрация
На дорогах Тульской области работает система весогабаритного контроля

На дорогах Тульской области работает система весогабаритного контроля

По соглашению между ГУ ТО «Тулаупрадор» и ПАО «Ростелеком» на дорогах регионального и межмуниципального значения оборудованы 10 пунктов.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тульской области в 2020 году начала работу система автоматического весогабаритного контроля. 

«Создание в регионе автоматической системы весогабаритного контроля позволяет сохранить автомобильные дороги в нормативном состоянии и увеличить их срок службы. Оборудованных пунктов достаточно, чтобы контролировать дороги, где сейчас наблюдается наибольший трафик грузового транспорта. Таким образом мы выполнили показатель национального проекта», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

Интеллектуальная система АПВГК считывает весогабаритные параметры и государственные регистрационные знаки транспортных средств. С февраля выявлено более 80 тысяч нарушений. Информация о них автоматически передается в ГИБДД УМВД России по Тульской области.

Министр напомнил, что при превышении разрешенных параметров, грузоперевозчики должны иметь специальное разрешение на движение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта. Его можно оформить через Портал государственных услуг Тульской области.

Также АПВГК фиксируют нарушения скоростного режима, выезд на встречную полосу, проезд по обочине.

«По сравнению со стационарными и передвижными пунктами весогабаритного контроля система, оборудованная в Тульской области, позволяет круглосуточно отслеживать параметры грузового транспорта и наличие разрешения, не останавливая машину», — пояснила заместитель директора ГУ ТО «Тулаупрадор» Анна Седова.

Дополнительно в регионе продолжаются рейды совместно с ГИБДД и Межрегиональным управлением Государственного автодорожного надзора. Они позволяют, в частности, пресечь такие нарушения, как проезд без номерных знаков.

 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 17:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
система весового контролядорогиБКАД
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Момент аварии с вылетевшей на тротуар иномаркой в Туле попал на видео
Момент аварии с вылетевшей на тротуар иномаркой в Туле попал на видео
Константин Хабенский, Илон Маск и врачи, сражающиеся с пандемией: чьи автобиографии хотели бы прочитать россияне
Константин Хабенский, Илон Маск и врачи, сражающиеся с пандемией: чьи автобиографии хотели бы прочитать россияне
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.