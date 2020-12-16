На дорогах Тульской области работает система весогабаритного контроля

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тульской области в 2020 году начала работу система автоматического весогабаритного контроля.

«Создание в регионе автоматической системы весогабаритного контроля позволяет сохранить автомобильные дороги в нормативном состоянии и увеличить их срок службы. Оборудованных пунктов достаточно, чтобы контролировать дороги, где сейчас наблюдается наибольший трафик грузового транспорта. Таким образом мы выполнили показатель национального проекта», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

Интеллектуальная система АПВГК считывает весогабаритные параметры и государственные регистрационные знаки транспортных средств. С февраля выявлено более 80 тысяч нарушений. Информация о них автоматически передается в ГИБДД УМВД России по Тульской области.

Министр напомнил, что при превышении разрешенных параметров, грузоперевозчики должны иметь специальное разрешение на движение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта. Его можно оформить через Портал государственных услуг Тульской области.

Также АПВГК фиксируют нарушения скоростного режима, выезд на встречную полосу, проезд по обочине.

«По сравнению со стационарными и передвижными пунктами весогабаритного контроля система, оборудованная в Тульской области, позволяет круглосуточно отслеживать параметры грузового транспорта и наличие разрешения, не останавливая машину», — пояснила заместитель директора ГУ ТО «Тулаупрадор» Анна Седова.

Дополнительно в регионе продолжаются рейды совместно с ГИБДД и Межрегиональным управлением Государственного автодорожного надзора. Они позволяют, в частности, пресечь такие нарушения, как проезд без номерных знаков.