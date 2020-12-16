Ростовцев вернулся на должность начальника управления по административно-техническому надзору

Василий Ростовцев вернулся на пост начальника управления по административно-техническому надзору. Информацию об этом разместили на сайте администрации Тулы.

Напомним, в начале ноября эту должность внезапно занял Александр Шаухин. Почему внезапно? Официально о кадровых перестановках не сообщалось, СМИ обратили внимание, что на сайте администрации обновился раздел с информацией о руководстве УАТН. И теперь так же, без официальных комментариев, в УАТН вернулся прежний руководитель.