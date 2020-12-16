Кадр из видео.
В Туле на ул. Тимирязева после ДТП иномарку выбросило на тротуар
В аварии пострадали две женщины.
Сегодня, 16 декабря, в 10.20 в Туле на пересечении улиц Тимирязева и Кауля столкнулись автомобили Opel Astra, под управлением 24-летней девушки, и Kia Sorento, за рулем которого находилась 50-летняя женщина.
Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадали водитель Opel и 57-летняя пассажирка этого авто.
Обстоятельства аварии выясняются.
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