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В Туле на ул. Тимирязева после ДТП иномарку выбросило на тротуар
Кадр из видео.

В Туле на ул. Тимирязева после ДТП иномарку выбросило на тротуар

В аварии пострадали две женщины.

Сегодня, 16 декабря, в 10.20 в Туле на пересечении улиц Тимирязева и Кауля столкнулись автомобили Opel Astra, под управлением 24-летней девушки, и Kia Sorento, за рулем которого находилась 50-летняя женщина.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадали водитель Opel и 57-летняя пассажирка этого авто.

Обстоятельства аварии выясняются.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:35 0
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