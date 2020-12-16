В Туле на ул. Тимирязева после ДТП иномарку выбросило на тротуар

Кадр из видео.

Сегодня, 16 декабря, в 10.20 в Туле на пересечении улиц Тимирязева и Кауля столкнулись автомобили Opel Astra, под управлением 24-летней девушки, и Kia Sorento, за рулем которого находилась 50-летняя женщина.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадали водитель Opel и 57-летняя пассажирка этого авто.

Обстоятельства аварии выясняются.