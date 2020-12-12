В Новомосковске утром в общежитии сгорели три комнаты

Сообщение о пожаре в Новомосковске в общежитии на ул. Куйбышева на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сегодня утром в 09:46.

По информации ГУ МЧС России по Тульской области, открытое горение ликвидировано в 10:11. Звеном газодымозащитной службы ПСЧ-25 по лестничному маршу с применением спасательных устройств выведено из общежития 9 человек.

Пострадавших нет.

В результате происшествия выгорело 3 комнаты общей площадью 20 кв. м. Причина пожара устанавливается.