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В Новомосковске утром в общежитии сгорели три комнаты

В Новомосковске утром в общежитии сгорели три комнаты

Общежитие расположено возле гостиницы «Октябрь».

Сообщение о пожаре в Новомосковске в общежитии на ул. Куйбышева на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сегодня утром в 09:46.

По информации ГУ МЧС России по Тульской области, открытое горение ликвидировано в 10:11. Звеном газодымозащитной службы ПСЧ-25 по лестничному маршу с применением спасательных устройств выведено из общежития 9 человек.

  

Пострадавших нет.

В результате происшествия выгорело 3 комнаты общей площадью 20 кв. м. Причина пожара устанавливается.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:47 +4
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