Житель Киреевска попался на краже солений и черного металла

Таскал вещи и продукты из чужого гаража.

В Киреевске полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, некий злоумышленник приметил гараж на окраине города и периодически стал выносить оттуда его содержимое. За несколько «ходок» мужчина украл изделия из черного металла, старые электроприборы и 12 банок с соленьями.

Стражи порядка смогли установить личность воришки. Им оказался 38-летний местный житель.

В полиции выясняют детали происшествия.