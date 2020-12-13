Житель Киреевска попался на краже солений и черного металла
Таскал вещи и продукты из чужого гаража.
В Киреевске полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
По предварительным данным, некий злоумышленник приметил гараж на окраине города и периодически стал выносить оттуда его содержимое. За несколько «ходок» мужчина украл изделия из черного металла, старые электроприборы и 12 банок с соленьями.
Стражи порядка смогли установить личность воришки. Им оказался 38-летний местный житель.
В полиции выясняют детали происшествия.
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