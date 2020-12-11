В Венёве благоустроили Красную площадь

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Работы прошли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а проект благоустройства стал победителем всероссийского конкурса.

Венёвскую Красную площадь приводили в порядок в два этапа – в прошлом году сделали дорожки по периметру и заменили уличное освещение. А сейчас площадь превратилась во всесезонное культурно-туристическое пространство – там есть зоны отдыха, детская и спортивная площадки, павильоны для проведения мероприятий.

На площади установлена памятная стела «Венев – город Большой засечной черты», расставлена авторская мебель, сделано ландшафтное озеленение. Стоимость проекта – 76 млн рублей, 60 из которых были выделены в рамках федерального гранта.

– Национальный проект и конкурс благоустройства малых городов позволили сделать это пространство комфортным и современным. Жители принимали активное участие в благоустройстве – проект обсудили более 3500 человек, – отметил глава районной администрации Андрей Шубчинский. – По мнению веневцев, новые объекты вписываются в исторический центр и хорошо сочетаются с храмом и колокольней.

Тульская область ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. За время его проведения 7 проектов из нашего региона стали его победителями. В конкурсе 2020 года победили проекты из городов Узловая, Плавск и Липки. Они будут реализованы в следующем году.