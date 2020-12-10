Дерзкий разбой в Туле: в Иншинском проезде мужчина с пистолетом ворвался в металлоприемку

Нападение случилось в конце ноября в Привокзальном округе Тулы. Мужчина в маске и с пистолетом в руке ворвался в пункт приема металла. Угрожая приемщику, он похитил деньги и скрылся.

В ходе оперативных мероприятий по раскрытию преступления сотрудники Управления уголовного розыска регионального УМВД восстановили обстоятельства противоправного деяния и установили личность подозреваемого. Предположительно, мужчина приехал в Тулу к своим знакомым из Нижегородской области. У него не было денег, и он решился на разбой. Он осознавал, что быстро уедет из города и не вернется.

Мужчина подыскал объект для разбойного нападения, взял с собой сигнальный пистолет и в вечернее время напал на пункт приема металла. Разбойник скрывал лицо под маской.

После содеянного мужчина уехал из Тулы. Совместно с нижегородскими коллегами злоумышленника задержали по месту жительства. Известно, что ему 44 года, он не работает, ранее судим.

В отделе полиции «Привокзальный» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 162 УК РФ.