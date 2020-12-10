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Дерзкий разбой в Туле: в Иншинском проезде мужчина с пистолетом ворвался в металлоприемку

Дерзкий разбой в Туле: в Иншинском проезде мужчина с пистолетом ворвался в металлоприемку

Добычей 44-летнего жителя Нижегородской области стали 110 тысяч рублей.

Нападение случилось в конце ноября в Привокзальном округе Тулы. Мужчина в маске и с пистолетом в руке ворвался в пункт приема металла. Угрожая приемщику, он похитил деньги и скрылся.  
 
В ходе оперативных мероприятий по раскрытию преступления сотрудники Управления уголовного розыска регионального УМВД восстановили обстоятельства противоправного деяния и установили личность подозреваемого. Предположительно, мужчина приехал в Тулу к своим знакомым из Нижегородской области. У него не было денег, и он решился на разбой. Он осознавал, что быстро уедет из города и не вернется.
 
Мужчина подыскал объект для разбойного нападения, взял с собой сигнальный пистолет и в вечернее время напал на пункт приема металла. Разбойник скрывал лицо под маской.
 
После содеянного мужчина уехал из Тулы. Совместно с нижегородскими коллегами злоумышленника задержали по месту жительства. Известно, что ему 44 года, он не работает, ранее судим. 
 
В отделе полиции «Привокзальный» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 162 УК РФ. 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:36 +3
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