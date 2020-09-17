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Жителя Новомосковска осудят за убийство пенсионера и покушение на двойное убийство

Жителя Новомосковска осудят за убийство пенсионера и покушение на двойное убийство

Мужчина избил 71-летнего знакомого. За того решили заступиться сын и внук.

В Новомосковске местный 59-летний житель обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух человек, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В настоящий момент установлено, что обвиняемый и его 71-летний сосед распивали алкоголь в ночь с 9 на 10 февраля. Мужчины поссорились, и обвиняемый несколько раз ударил старшего товарища, после чего тот пошел домой.

Там его встретили сын и внук, которые поинтересовались, откуда у него на лице ссадины. Пенсионер рассказал, что его ударил сосед, после чего мужчины решили пойти и разобраться с обвиняемым.

Тот, встретив их на крыльце дома, не стал вступать в диалог, а схватился за нож и нанес каждому несколько ударов. 71-летний мужчина от полученных ран умер на месте происшествия. Его сын и внук выжили.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:50 +2
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