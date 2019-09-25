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Гендиректора ООО СКИП осудили за мошенничество при благоустройстве тульских дворов

Гендиректора ООО СКИП осудили за мошенничество при благоустройстве тульских дворов

За хищение 11 млн руб. он получил 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселения

24 сентября Центральный районный суд Тулы вынесен обвинительный приговор 31-летнему генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «СКИП» Ивану Портненко.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

В ходе судебного следствия установлено, что генеральный директор «СКИП», выполнявший работы по комплексному благоустройству дворовых территорий Центрального и Пролетарского округов муниципального образования города Тулы, в 2016 году, используя свое служебное положение похитил бюджетные денежные средства в сумме свыше 11 млн руб., заложив в отчетную документацию заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ и используемых материалах. Об этом сообщает сайт прокуратуры Тульской области.

При проведении работ фирма использовала не соответствующие документации материалы, слой асфальта и резинового покрытия был меньше заявленного, тротуарную плитку уложили без цементного основания, ограждение сделали в меньшем объёме. Некоторые работы и вовсе не проводились.

Суд приговорил экс-руководителя компании к 2 года 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселения.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Напомним, что компания ООО «СКИП» существует с 2010 года. За 9 лет работы на тульском рынке организация являлась поставщиком в 103 государственных контрактах на сумму 918 041 092 руб., в том числе

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 00:32 +4
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