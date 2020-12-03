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Депутаты Тульской гордумы приняли участие во Всероссийской акции «День Неизвестного Солдата»

Депутаты Тульской гордумы приняли участие во Всероссийской акции «День Неизвестного Солдата»

Сегодня памятные мероприятия прошли во всех территориальных округах.

Глава города Ольга Слюсарева и глава администрации Дмитрий Миляев почтили память тех, кто так и остался лежать в безымянных могилах, и возложили цветы к Вечному огню на площади Победы в Туле.

В Советском территориальном округе состоялось возложение цветов на братском захоронении на Всехсвятском кладбище и у памятного знака 85-мм зенитному орудию возле корпуса №2 ТулГУ. Участие в нем приняли заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева и представители главного управления по Советскому ТО.

В пос. Плеханово митинг прошел у памятника погибшим воинам. В нем участвовали заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов, депутат Тульской городской Думы Ольга Зайцева, жители поселка.

В пос. Менделеевский возложение венков и цветов состоялось у мемориального комплекса «Памяти героев-энергетиков». Участие в акции принял заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов.

Александр Швыков и Инна Шевелева приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу у Вечного огня, расположенному в поселке Косая Гора. На торжественном мероприятии также присутствовали начальник и сотрудники главного управления по Привокзальному территориальному округу, жители поселка Косая Гора.

В Пролетарском территориальном округе в памятных мероприятиях приняли участие депутаты Тульской городской Думы Александр Маринков, Олег Погорелов, Владимир Суслин, Ольга Федеева, заместитель начальника главного управления по Пролетарскому ТО по социальной политике Виктор Панов, жители Тулы. Они почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложили к памятнику венки и цветы.

В памятных мероприятиях в Заречье приняли участие депутаты Тульской городской Думы Сергей Кожевников и Ирина Симонова. Они возложили цветы к Вечному огню у мемориала «Защитникам неба Отечества», почтили минутой молчания всех погибших.

Депутаты Тульской городской Думы Надежда Козьякова и Владимир Тимаков приняли участие в акции на территории ЦО №45. Совместно с представителем главного управления по Пролетарскому ТО и сотрудниками школы депутаты возложили цветы к монументу «Юность – Родине», на плитах которого высечены фамилии учеников, которые ушли на фронт и не вернулись.

Прошел митинг, приуроченный ко Дню Неизвестного Солдата, и в Кремлевском сквере у Вечного огня. В нем приняли участие депутат Тульской городской Думы Дарья Герасимова, ветераны, сотрудники Росгвардии, главного управления по Центральному ТО.

Память героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, депутаты почтили минутой молчания. К монументам и вечным огням возложили венки и цветы.

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Депутаты Тульской гордумы приняли участие во Всероссийской акции «День Неизвестного Солдата», Фото: 1
Депутаты Тульской гордумы приняли участие во Всероссийской акции «День Неизвестного Солдата», Фото: 2
Депутаты Тульской гордумы приняли участие во Всероссийской акции «День Неизвестного Солдата», Фото: 3
Депутаты Тульской гордумы приняли участие во Всероссийской акции «День Неизвестного Солдата», Фото: 4
Депутаты Тульской гордумы приняли участие во Всероссийской акции «День Неизвестного Солдата», Фото: 5
Депутаты Тульской гордумы приняли участие во Всероссийской акции «День Неизвестного Солдата», Фото: 6
Депутаты Тульской гордумы приняли участие во Всероссийской акции «День Неизвестного Солдата», Фото: 7
Депутаты Тульской гордумы приняли участие во Всероссийской акции «День Неизвестного Солдата», Фото: 8
Депутаты Тульской гордумы приняли участие во Всероссийской акции «День Неизвестного Солдата», Фото: 9
Депутаты Тульской гордумы приняли участие во Всероссийской акции «День Неизвестного Солдата», Фото: 10
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