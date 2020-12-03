В Туле фура «собрала» три легковушки
ДТП произошло на Одоевском шоссе.
Утром 3 декабря напротив дома №73 на Одоевском шоссе в Туле столкнулись фура Iveco и три легковых автомобиля: Ford Mondeo, Hyundai Solaris и Lada Kalina, сообщает корреспондент Myslo.
По словам участников автоаварии, легковушки стояли в пробке у светофора, когда сзади в них въехала фура.
Водитель большегруза заявил, что не заметил автомобили – смотрел в навигатор.
В результате аварии никто не пострадал. На момент публикации новости участники ДТП ждали сотрудников ГИБДД.
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