Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Тульской области: один человек погиб

Фото УГИБДД по Тульской области.

Массовое ДТП произошло 30 ноября в 10.40 на 150-м км автодороги Р-22 «Каспий» в Веневском районе.

43-летний водитель Ford Focus, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал на встречку, где совершил столкновение с Chevrolet Niva под управлением 51-летнего мужчины.

После этого Ford столкнулся с попутным Datsun Mi Do под управлением 37-летней женщины. А потом в Datsun влетел ВАЗ-21703 под управлением 21-летнего молодого человека.

В результате ДТП водитель Chevrolet от полученных травм скончался на месте. Пострадали водитель Ford и пассажир Chevrolet, 48-летняя женщина. Пострадавшие госпитализированы.