новости
новости
Регистрация
Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Тульской области: один человек погиб
Фото УГИБДД по Тульской области.

Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Тульской области: один человек погиб

Массовое ДТП произошло 30 ноября в 10.40 на 150-м км автодороги Р-22 «Каспий» в Веневском районе.

43-летний водитель Ford Focus, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал на встречку, где совершил столкновение с Chevrolet Niva под управлением 51-летнего мужчины.
 
После этого Ford столкнулся с попутным Datsun Mi Do под управлением 37-летней женщины. А потом в Datsun влетел ВАЗ-21703 под управлением 21-летнего молодого человека.
 
 
В результате ДТП водитель Chevrolet от полученных травм скончался на месте. Пострадали водитель Ford и пассажир Chevrolet, 48-летняя женщина. Пострадавшие госпитализированы.
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 13:10 +2
Другие статьи по темам
Событие
массовое ДТПКаспийВеневский район
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Бесплатные лекарства от коронавируса: как их получить тулякам
Бесплатные лекарства от коронавируса: как их получить тулякам
В Тульской области москвич избил сожителя бывшей жены
В Тульской области москвич избил сожителя бывшей жены
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.