В Тульской области ищут 35-летнего калужанина

О судьбе Михаила Семкина ничего не известно с октября текущего года.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 35-летнего жителя деревни Раздол Перемышльского района Калужской области Михаила Семкина. О его местонахождении ничего не известно с октября текущего года.

По имеющимся данным, мужчина может находиться в поселке Молодежный Суворовского района Тульской области. Приметы: рост 176 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Особые приметы: татуировка на спине. Одежда: зелёная куртка, серые спортивные штаны, чёрные кроссовки.