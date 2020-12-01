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В Тульской области ищут 35-летнего калужанина

В Тульской области ищут 35-летнего калужанина

О судьбе Михаила Семкина ничего не известно с октября текущего года.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 35-летнего жителя деревни Раздол Перемышльского района Калужской области Михаила Семкина. О его местонахождении ничего не известно с октября текущего года.

По имеющимся данным, мужчина может находиться в поселке Молодежный Суворовского района Тульской области. Приметы: рост 176 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Особые приметы: татуировка на спине. Одежда: зелёная куртка, серые спортивные штаны, чёрные кроссовки.

Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

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сегодня, в 20:07 +1
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