В Тульской области в текущем году выявлено 498 случаев ВИЧ-инфекции

В регионе прошли мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы со СПИД.

Представители тульского молодежного центра «Спектр» вместе с областным Центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и волейбольным клубом «Тулица» подготовил социальный ролик «Время знать».

Активисты молодежного центра обсудили со спортсменками самые распространенные мифы о заболеваниях ВИЧ и СПИД, а врачи прокомментировали ответы волейболисток. Этот ролик поможет тулякам узнать о заблуждениях, связанных с распространением ВИЧ.

– При своевременном лечении и соблюдении рекомендаций врача пациенты с ВИЧ-положительным статусом могут вести полноценную жизнь. Коварство ВИЧ-инфекции — в том, что человек может не подозревать о своем заболевании и являться источником инфекции для окружающих», – отметила врач-эпидемиолог Елена Фатализаде.

В Центре по борьбе со СПИД жители региона могут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. Для этого достаточно сдать кровь на анализ. В нашем регионе проживают более 6600 человек, инфицированных ВИЧ. В этом году выявлено 498 случаев инфекции, из них более 80% – жители старше 30 лет.