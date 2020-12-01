Памятка для туляков: как вызвать врача, оформить больничный и куда жаловаться на отсутствие лекарств

Вызвать врача на дом можно по телефону, указанному на сайте поликлиники, либо заказать обратный звонок. Также жителям Тульской области доступны телемедицинские консультации по видеосвязи. Это удобно для пациентов, которым нужно скорректировать назначенное лечение, продлить или закрыть больничный.

На сайтах тульских больниц размещен баннер «Не дозвонились? Оставьте номер, мы перезвоним». Каждый абонент может оставить номер телефона и причину обращения – врачи свяжутся с ним в ближайшее время.

Оформить запись к врачу, узнать результаты анализов на COVID-19 и других лабораторных исследований можно на сайте «Доктор71». Нажав на баннер «Вы контактировали с больным COVID-19?», жители могут оформить больничный лист дистанционно, не посещая поликлинику.

Если дозвониться в поликлинику не удалось – обращайтесь на горячую линию минздрава по телефону: 8(800)4444-003. Она работает с 8.00 до 20.00, без выходных.

Консультации по вопросам тестирования на COVID-19, об изоляции контактных лиц и о получении уведомления об изоляции можно получить по телефонам горячей линии Роспотребнадзора Тульской области:

Управление Роспотребнадзора по Тульской области (Тула, Киреевский, Суворовский, Дубенский районы) – 21-61-09, 37-30-77.

Алексинский отдел (Алексинский, Заокский, Ясногорский район) – 8(48753)2-17-23, 8(48753)4-09-07.

Ефремовский отдел (Ефремовский, Воловский, Каменский, Куркинский районы) – 8(48741)7-10-13, 8(48741)6-10-11.

Новомосковский отдел (Новомосковск, Донской, Богородицкий, Веневский, Кимовский, Узловской районы) – 8(48762)7-00-41, 8(48762)6-42-06.

Щекинский отдел (Щекинский, Белевский, Плавский, Тепло-Огаревский, Одоевский, Чернский, Арсеньевский районы) – 8(48751)2-04-30, 8(48751)5-33-81.