В Туле откроется еще один коронавирусный госпиталь
Он начнет работу с 1 декабря.
На заседании оперштаба глава тульского минздрава Алексей Эрк рассказал, что в данный момент в госпиталях региона находятся 1582 больных коронавирусом, из них 22 ребенка. В реанимациях — 110 человек. Коечный фонд составляет 1789 коек.
57% заболевших — это люди в возрасте 65+.
- Сегодня заканчивается подготовка к открытию еще одного госпиталя на базе центра реабилитации областной клинической больницы. Она начнет прием пациентов с завтрашнего дня. Всего будет развернуто 129 коек, 95 из них с подводкой кислорода.
По словам министра, в данный момент в манеже «Арсенала», который также перепрофилируют под коронавирусный госпиталь, проводятся работы по оснащению и комплектованию.
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