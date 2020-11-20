Ночью в Туле на мужчину напал грабитель

Ночью в Туле на ул. Академика Павлова на 43-летнего мужчину напал грабитель. Преступник выхватил у жертвы сумку с документами и планшетом и убежал.



Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, полицейские установили, что к преступлению причастен 30-летний неработающий ранее судимый житель Узловой.

Похитителя удалось задержать в кратчайшие сроки. Подозреваемый признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ.