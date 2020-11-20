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В Тульской области число заболевших коронавирусом превысило 15 тысяч

В Тульской области число заболевших коронавирусом превысило 15 тысяч

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки 144 новых случая коронавируса, это новый антирекорд. 204 человека выздоровели, двое умерли. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 15 033 жителя, вылечились 12 876, скончался 461.

В России за сутки также побит рекорд — коронавирусом заболели 24 318 жителей.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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