В Скуратово загорелся частный трехэтажный дом

Днем 18 ноября в региональное МЧС сообщили о пожаре в одном их частных трехэтажных домов в поселке Скуратово. На место направили пожарные расчеты.

В ходе работы на месте происшествия огнеборцы обнаружили, что источником возгорания стал включенный в розетку электроприбор. Предположительно, произошло короткое замыкание.

В результате пожара обгорела стена, а также закоптились стены и потолок в помещении на втором этаже дома.

«Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается», — сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.