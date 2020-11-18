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В Скуратово загорелся частный трехэтажный дом

В Скуратово загорелся частный трехэтажный дом

Пожарные успели предотвратить распространение огня.

Днем 18 ноября в региональное МЧС сообщили о пожаре в одном их частных трехэтажных домов в поселке Скуратово. На место направили пожарные расчеты.
 
В ходе работы на месте происшествия огнеборцы обнаружили, что источником возгорания стал включенный в розетку электроприбор. Предположительно, произошло короткое замыкание.
 
В результате пожара обгорела стена, а также закоптились стены и потолок в помещении на втором этаже дома.
 
«Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается», — сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:39 +3
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