Туляков предупреждают об усилении юго-западного ветра

Местами порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Ночью 18 ноября, с сохранением днем 19 ноября в нашей области ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 12-17 м/с.

Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

МЧС напоминает о правилах личной безопасности Машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного – 112, 101.