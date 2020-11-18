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Туляков предупреждают об усилении юго-западного ветра

Туляков предупреждают об усилении юго-западного ветра

Местами порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Ночью 18 ноября, с сохранением днем 19 ноября в нашей области ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 12-17 м/с.
 
Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
 
 
МЧС напоминает о правилах личной безопасности
  • Машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного – 112, 101.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:10 +3
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