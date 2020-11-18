В Киреевске перебегавшая дорогу пенсионерка попала под колеса Kia Rio: видео

Кадр из видео @vvarko.

В среду, 18 ноября, около 13.00 на ул. Чехова в Киреевске произошло ДТП с участием пешехода. Судя по видеозаписи, пожилая женщина решила перебежать проезжую часть в неположенном месте.

На середине пути ее сбила белая легковушка Kia Rio под управлением 56-летнего мужчины. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами.