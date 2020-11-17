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В Белеве при пожаре в кабине самосвала пострадал водитель
Фото: ГУ МЧС России по ТО.

В Белеве при пожаре в кабине самосвала пострадал водитель

Мужчина получил ожог лица.

Утром 17 ноября на ул. Рабочей в Белеве Тульской области загорелся самосвал. Сообщение о пожаре в автомобиле поступило в 10.11.
 
По данным регионального МЧС расчеты прибыли на место происшествия уже через 4 минуты, а еще через 5 минут пожар был ликвидирован.
 
«В результате происшествия полностью выгорела кабина. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается», — сообщает пресс-служба ведомства.
 
При пожаре пострадал 25-летний водитель самосвала. Мужчина получил ожог лица.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:35 +2
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