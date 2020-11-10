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Под Тулой пьяный водитель чуть не снёс две машины и врезался в столб
Фото Максима Шипилова

Под Тулой пьяный водитель чуть не снёс две машины и врезался в столб

По словам очевидца, мужчина, несмотря на полученные травмы, не стал дожидаться прибытия экстренных служб и скрылся с места ДТП.

Как стало известно Myslo, около 19.45 в пос. Барсуки, на ул. Центральной, неподалёку от автозаправки произошло серьёзное ДТП.

Как рассказал туляк Максим Шипилов, ставший очевидцем аварии, водитель иномарки двигался на высокой скорости и не справился с управлением – машина начала вилять, чуть не врезалась в два встречных автомобиля и влетела в столб ЛЭП.

От удара оборвались электропровода, из-под капота легковушки повалил дым. Очевидец помог водителю выбраться из машины – мужчина был сильно пьян. Несмотря на полученные травмы, он не стал дожидаться медиков и сотрудников ГИБДД и скрылся с места происшествия.

Все обстоятельства и окончательную причину ДТП предстоит установить полицейским.

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