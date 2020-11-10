За неделю в Тульской области более 7000 человек заразились ОРВИ

Эта цифра на 15% ниже эпидемиологического порога.

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинацию прошли 544476 человек – чуть более 37% от численности населения области. Большинство туляков получили прививку за счёт федерального бюджета.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области характеризуется как «относительно благополучная» – за неделю зарегистрировано 7189 случаев ОРВИ – на 15% ниже эпидпорога.

По данным лабораторного мониторинга сохраняется циркуляция вирусов не гриппозной этиологии. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.