Липовые соцработники обманули бабушку из Ясногорска на 90 тысяч

82-летняя женщина стала жертвой обмана в Ясногорском районе. По предварительным данным, к ней в квартиру пришла неизвестная, представившаяся работником социальной службы. Гостья сообщила о выявленном в городе факте распространения фальшивок и рассказала о необходимости проверить на предмет подделок все денежные средства.

Под этим предлогом она получила в свои руки все наличные сбережения пенсионерки.

Это позволило злоумышленнице похитить 90 тысяч рублей.

Поняв, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию. В отделе МВД проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения совершившей противоправное деяние.

Полицейские просят граждан быть внимательными и бдительными, не впускать в своё жилище незнакомцев, предлагающих различные товары и услуги, не посоветовавшись с родственниками или соседями. Присутствие посторонних может заставить отказаться мошенников от преступного умысла.