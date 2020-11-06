Липовые соцработники обманули бабушку из Ясногорска на 90 тысяч
Пенсионерка передала деньги мошеннице «для проверки».
82-летняя женщина стала жертвой обмана в Ясногорском районе. По предварительным данным, к ней в квартиру пришла неизвестная, представившаяся работником социальной службы. Гостья сообщила о выявленном в городе факте распространения фальшивок и рассказала о необходимости проверить на предмет подделок все денежные средства.
Под этим предлогом она получила в свои руки все наличные сбережения пенсионерки.
Это позволило злоумышленнице похитить 90 тысяч рублей.
Поняв, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию. В отделе МВД проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения совершившей противоправное деяние.
Полицейские просят граждан быть внимательными и бдительными, не впускать в своё жилище незнакомцев, предлагающих различные товары и услуги, не посоветовавшись с родственниками или соседями. Присутствие посторонних может заставить отказаться мошенников от преступного умысла.
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