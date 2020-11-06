Новая система переводов в Сбербанке: ответы на вопросы

Это легкий и удобный способ совершить моментальный перевод любому человеку-владельцу карты Сбербанка, зная только его номер банковской карты или номер телефона.

Попробуем разобраться, какие переводы можно делать совершенно бесплатно, а за какие потребуется заплатить комиссию. Также расскажем, как можно сэкономить на обслуживании банковских переводов.

Что переводится без комиссии?

Переводы денег между собственными счетами или с карты на карту в Сбербанке – полностью бесплатные. Сумма и география перевода на этот фактор никак не повлияют. Даже если один счет открыт в Туле, а второй, к примеру, в Казани.

Без комиссии клиенты Сбербанка также могут отправлять друг другу до 50 тысяч рублей в месяц. Денежных переводов может быть несколько, но их сумма за 1 месяц не должна превышать 50 тысяч рублей.

Почему именно такой лимит?

Такие некрупные денежные переводы делает большинство клиентов банка: менее 50 тысяч рублей в месяц переводят другим людям почти 90% от общего числа клиентов, пользующихся данной услугой.

Еще некоторое время назад при переводе денежных средств в другой регион за данную услугу взималась комиссия в независимости от суммы перевода. Теперь переводы в другие регионы (до 50 000 рублей) стали бесплатными.

Отмена банковской комиссии за такие переводы в рамках указанного месячного лимита пришлась весьма кстати для многих российских семей, члены которых вынуждены учиться или работать вдали от дома.

Входят ли в 50 000 рублей переводы за коммунальные услуги и оплата картой в магазинах?

Коммунальные платежи и оплата в торговых точках в указанный лимит не входят. Так что оплачивайте покупки и квартплату, не задумываясь о лимите.

Как определить, укладываетесь ли вы в установленный лимит?

Всё просто. В мобильном приложении Сбербанк Онлайн выбираем «Профиль», спускаемся в самый конец меню и выбираем раздел «Переводы без комиссии» – именно здесь будет отображена информация об общей сумме переводов, совершенных за текущий месяц.



В веб-версии Сбербанк Онлайн также просто найти данную информацию: если страница открылась в старом дизайне, нажмите кнопку «Новый дизайн», зайдите в «Профиль», в самом низу страницы выберете раздел «Тарифы и лимиты».

Какой размер комиссии за перевод свыше 50 000 рублей?

Комиссия за перевод свыше лимита в 50 000 рублей составит 1 % от суммы перевода.

Лайфхак для тех, кто не хочет переплачивать

Представим, что в самом начале месяца вы сразу понимаете, что не укладываетесь в установленный банком лимит на осуществление переводов без комиссии. На очевидный вопрос «А что делать?» есть ответ.

В такой ситуации у вас есть возможность значительно сэкономить – подключить специальную подписку в мобильном приложении Сбербанк Онлайн: заходим в «Профиль», нажимаем на строку «Переводы без комиссии» и выбираем подходящий тариф:

Подписка «Плюс 50 000», за 99 рублей повышает лимит еще на 50 тысяч рублей до конца месяца. Это в 5 раз выгоднее перевода без подписки;

Подписка «Переводы» предоставит безлимит на все переводы на карты и счета клиентов Сбербанка за 199 рублей на один месяц. Если сразу подключить подписку на более долгий срок, цена становится выгодней: на три месяца за 499 рублей или на год за 1 599 рублей;

Подписка «Платежи и переводы» предоставит на один месяц абсолютный безлимит на все переводы и платежи (любых квитанций и платеже на любые суммы) за 299 рублей. Подписка на три месяца обойдется в 749 рублей, а на год в 2499 рублей. При этом в течение выбранного периода все платежи и переводы будут осуществляться без взимания комиссии.

Подписку можно подключить на один месяц, на три месяца или на год — чем дольше срок, тем дешевле. К примеру, если вы знаете, что в ближайшем месяце вам надо будет перевести крупную сумму, а обычно вы крупные переводы не делаете, то логично подключить подписку на один месяц. А если для вас большие переводы — это постоянная история, то экономнее будет подписаться на весь год.

А если подключить автоплатежи – эти суммы будут входить в лимит 50 000 рублей?

Действительно, еще один хороший способ сохранить свои деньги — при регулярных переводах одной и той же суммы одному человеку можно подключить опцию «Автоперевод». Эти переводы не будут облагаться комиссией, а их сумма не будет учтена в расходах лимита в 50 тысяч рублей. Это выгодно, если вы, к примеру, снимаете квартиру и платите за нее переводом.

Как оформить подписку?

зайдите в свой профиль в Сбербанк Онлайн (нажмите на свое фото в правом верхнем углу);

выберите пункт «Тарифы и лимиты» (внизу страницы);

выберите пункт «Переводы без комиссии»;

выберите вариант подписки, которая подходит именно вам;

совершайте переводы клиентам Сбербанка с выгодой.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

24 сентября 2020 года Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.



