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В Плавском районе пешеход погиб под колесами грузовика
фото: УГИБДД России по Тульской области

В Плавском районе пешеход погиб под колесами грузовика

Личность погибшего устанавливается.

Вчера, 28 октября, на 242 км автодороги  М-2 «Крым» в Плавском районе произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 20.20 44-летний водитель грузового автомобиля MAN TGS совершил наезд на пешехода. Мужчина переходил проезжую часть на неосвещенном участке дороги в неположенном месте.

В результате аварии пешеход скончался. Его личность устанавливается. 

 

 

 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:53 +1
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