фото: УГИБДД России по Тульской области
В Плавском районе пешеход погиб под колесами грузовика
Личность погибшего устанавливается.
Вчера, 28 октября, на 242 км автодороги М-2 «Крым» в Плавском районе произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.
В 20.20 44-летний водитель грузового автомобиля MAN TGS совершил наезд на пешехода. Мужчина переходил проезжую часть на неосвещенном участке дороги в неположенном месте.
В результате аварии пешеход скончался. Его личность устанавливается.
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