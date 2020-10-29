В Плавском районе пешеход погиб под колесами грузовика

фото: УГИБДД России по Тульской области

Вчера, 28 октября, на 242 км автодороги М-2 «Крым» в Плавском районе произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 20.20 44-летний водитель грузового автомобиля MAN TGS совершил наезд на пешехода. Мужчина переходил проезжую часть на неосвещенном участке дороги в неположенном месте.

В результате аварии пешеход скончался. Его личность устанавливается.