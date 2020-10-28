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Тульская Госавтоинспекция перешла на живую очередь из-за сбоя

Тульская Госавтоинспекция перешла на живую очередь из-за сбоя

Предварительная запись на получение государственных услуг по линии Госавтоинспекции пока недоступна.

Региональная Госавтоинспекция сообщила о техническом сбое во взаимодействии ведомственных информационных систем с Единым порталом государственных и муниципальных услуг. Из-за неисправности затруднительно подать через портал заявки и необходимые документы на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений.

Сейчас принимаются меры по восстановлению механизма взаимодействия. Кроме того, обеспечено предоставление услуг в режиме с использованием терминалов электронной очереди или общего модуля управления (ОМУ) во всех отделениях МРЭО ГИБДД области, с соблюдением мер личной безопасности в местах массового скопления людей.

«Изменен режим работы отделений МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области. В настоящее время получить государственные услуги возможно в любой день недели. При фактическом возобновлении работы предварительная запись на получение государственных услуг по линии Госавтоинспекции через единый портал госуслуг вновь станет доступной», — сообщили Myslo в региональной ГИБДД.

 

 

Место
расположения

Режим приема граждан

Выходные

Отд. №1

192 км. а/д М-2 «Крым»

Вт. 09.00 до 18.00,

Ср. 09.00 до 13.00,

Чт. 09.00 до 18.00,

Пт. 09.00 до 18.00,

Сб. 09.00 до 16.45.

Обед с 13.00 до 13.45.

 

 

 

 

Воскресенье, Понедельник

Отд. №6

Алексин

Отд. №8

Ефремов

Отд. №9

Киреевск

Отд. №10

Новомосковск

Отд. №11

Суворов

Отд. №7

Донской

Вс. 09.00 до 16.45,

Пн. 09.00 до 18.00,

Вт. с 09.00 до 18.00,

Ср. 09.00 до 13.00,

Чт. 09.00 до 18.00.

Обед с 13.00 до 13.45.

 

Пятница,

Суббота

 

Сотрудники отделения осуществляют прием граждан только с соблюдением мер личной безопасности, исключительно в средствах индивидуальной защиты (масках и перчатках), с учетом соблюдения принципа социального дистанцирования.
 
Прием посетителей, у которых выявлена повышенная температура тела, либо отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания, не осуществляется.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:41 +1
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