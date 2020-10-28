Тульская Госавтоинспекция перешла на живую очередь из-за сбоя
Предварительная запись на получение государственных услуг по линии Госавтоинспекции пока недоступна.
Региональная Госавтоинспекция сообщила о техническом сбое во взаимодействии ведомственных информационных систем с Единым порталом государственных и муниципальных услуг. Из-за неисправности затруднительно подать через портал заявки и необходимые документы на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений.
Сейчас принимаются меры по восстановлению механизма взаимодействия. Кроме того, обеспечено предоставление услуг в режиме с использованием терминалов электронной очереди или общего модуля управления (ОМУ) во всех отделениях МРЭО ГИБДД области, с соблюдением мер личной безопасности в местах массового скопления людей.
«Изменен режим работы отделений МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области. В настоящее время получить государственные услуги возможно в любой день недели. При фактическом возобновлении работы предварительная запись на получение государственных услуг по линии Госавтоинспекции через единый портал госуслуг вновь станет доступной», — сообщили Myslo в региональной ГИБДД.
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Место
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Режим приема граждан
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Выходные
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Отд. №1
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192 км. а/д М-2 «Крым»
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Вт. 09.00 до 18.00,
Ср. 09.00 до 13.00,
Чт. 09.00 до 18.00,
Пт. 09.00 до 18.00,
Сб. 09.00 до 16.45.
Обед с 13.00 до 13.45.
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Воскресенье, Понедельник
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Отд. №6
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Алексин
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Отд. №8
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Ефремов
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Отд. №9
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Киреевск
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Отд. №10
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Новомосковск
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Отд. №11
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Суворов
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Отд. №7
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Донской
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Вс. 09.00 до 16.45,
Пн. 09.00 до 18.00,
Вт. с 09.00 до 18.00,
Ср. 09.00 до 13.00,
Чт. 09.00 до 18.00.
Обед с 13.00 до 13.45.
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Пятница,
Суббота