Тульская Госавтоинспекция перешла на живую очередь из-за сбоя

Предварительная запись на получение государственных услуг по линии Госавтоинспекции пока недоступна.

Региональная Госавтоинспекция сообщила о техническом сбое во взаимодействии ведомственных информационных систем с Единым порталом государственных и муниципальных услуг. Из-за неисправности затруднительно подать через портал заявки и необходимые документы на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений.

Сейчас принимаются меры по восстановлению механизма взаимодействия. Кроме того, обеспечено предоставление услуг в режиме с использованием терминалов электронной очереди или общего модуля управления (ОМУ) во всех отделениях МРЭО ГИБДД области, с соблюдением мер личной безопасности в местах массового скопления людей.

«Изменен режим работы отделений МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области. В настоящее время получить государственные услуги возможно в любой день недели. При фактическом возобновлении работы предварительная запись на получение государственных услуг по линии Госавтоинспекции через единый портал госуслуг вновь станет доступной», — сообщили Myslo в региональной ГИБДД.

Место

расположения Режим приема граждан Выходные Отд. №1 192 км. а/д М-2 «Крым» Вт. 09.00 до 18.00, Ср. 09.00 до 13.00, Чт. 09.00 до 18.00, Пт. 09.00 до 18.00, Сб. 09.00 до 16.45. Обед с 13.00 до 13.45. Воскресенье, Понедельник Отд. №6 Алексин Отд. №8 Ефремов Отд. №9 Киреевск Отд. №10 Новомосковск Отд. №11 Суворов Отд. №7 Донской Вс. 09.00 до 16.45, Пн. 09.00 до 18.00, Вт. с 09.00 до 18.00, Ср. 09.00 до 13.00, Чт. 09.00 до 18.00. Обед с 13.00 до 13.45. Пятница, Суббота

Сотрудники отделения осуществляют прием граждан только с соблюдением мер личной безопасности, исключительно в средствах индивидуальной защиты (масках и перчатках), с учетом соблюдения принципа социального дистанцирования.

Прием посетителей, у которых выявлена повышенная температура тела, либо отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания, не осуществляется.