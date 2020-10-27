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В Алексине заблудился 72-летний дедушка с годовалой внучкой

В Алексине заблудился 72-летний дедушка с годовалой внучкой

Потерявшихся нашли спустя более пяти часов почти в двух километрах от дома.

Накануне в алексинскую полицию заявили об исчезновении пенсионера, который пошел гулять с годовалой внучкой в коляске, и не вернулся домой. Родственники не смогли дозвониться мужчине.

- Незамедлительно сотрудники отдела МВД приняли меры для розыска пропавших. Проверялись парки и скверы, торговые центры и дворы домов на территории города. Кроме того, отрабатывалась версия о нахождении потерявшихся в лесном массиве за пределами Алексина. Полицейские не исключали самых различных вариантов безвестного отсутствия пенсионера и ребенка. На их розыск были ориентированы все сотрудники полиции Алексинского района, также ориентировки направлялись и в соседние отделы МВД, — сообщили Myslo в пресс-службе региональной полиции.

Спустя более пяти часов после поступления информации о пропавших полицейские обнаружили пенсионера с внучкой в нескольких километрах от города.

По предварительным данным, во время прогулки мужчина перепутал направление и ушел в другую сторону от дома.

Поняв, что заблудился, он ходил по окраине лесного массива, где его и нашли сотрудники полиции.

По предварительным данным, угроз жизни и здоровью мужчины и ребенка нет, никаких противоправных действий в отношении них не совершалось.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:42 +2
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