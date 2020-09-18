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«Вот это романтика! Чудеса навигации!»: группа «Вельвет» приезжает в Тулу

«Вот это романтика! Чудеса навигации!»: группа «Вельвет» приезжает в Тулу

14 ноября группа «Вельвет» выступит в Туле на пятилетии клуба Harat's Pub! Начало концерта в 20.00.

«Вельвет» — это красивые мелодии, это тексты, наполненные смыслами, это драйвовое гитарное звучание, дополненное нежным, но сильным, иногда пронзительным вокалом.

В концертную программу войдут все хиты, среди которых «Продавец кукол», «Прости», «Капитан Арктика» и «Я хочу быть живой», с которыми в первую очередь ассоциируется этот коллектив, а также главные песни с последнего альбома «Тонкая красная линия» и избранные композиции с других пластинок. В сет-листе обязательно будут сюрпризы, и одна-две редко исполняемые песни будут исполнены для «олдов», которые следят за творчеством группы с 2006 года.
 
Все, кто бывал на концертах группы «Вельвет» знают, какую теплую и душевную атмосферу вместе создают музыканты и публика.
Прошлогодняя встреча в Туле никого не оставила равнодушным.
 
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 15:45 +1
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