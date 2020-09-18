«Вот это романтика! Чудеса навигации!»: группа «Вельвет» приезжает в Тулу
14 ноября группа «Вельвет» выступит в Туле на пятилетии клуба Harat's Pub! Начало концерта в 20.00.
«Вельвет» — это красивые мелодии, это тексты, наполненные смыслами, это драйвовое гитарное звучание, дополненное нежным, но сильным, иногда пронзительным вокалом.
В концертную программу войдут все хиты, среди которых «Продавец кукол», «Прости», «Капитан Арктика» и «Я хочу быть живой», с которыми в первую очередь ассоциируется этот коллектив, а также главные песни с последнего альбома «Тонкая красная линия» и избранные композиции с других пластинок. В сет-листе обязательно будут сюрпризы, и одна-две редко исполняемые песни будут исполнены для «олдов», которые следят за творчеством группы с 2006 года.
Все, кто бывал на концертах группы «Вельвет» знают, какую теплую и душевную атмосферу вместе создают музыканты и публика.
Прошлогодняя встреча в Туле никого не оставила равнодушным.
Прошлогодняя встреча в Туле никого не оставила равнодушным.
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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