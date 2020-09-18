«Вот это романтика! Чудеса навигации!»: группа «Вельвет» приезжает в Тулу

14 ноября группа «Вельвет» выступит в Туле на пятилетии клуба Harat's Pub! Начало концерта в 20.00.

«Вельвет» — это красивые мелодии, это тексты, наполненные смыслами, это драйвовое гитарное звучание, дополненное нежным, но сильным, иногда пронзительным вокалом.

В концертную программу войдут все хиты, среди которых «Продавец кукол», «Прости», «Капитан Арктика» и «Я хочу быть живой», с которыми в первую очередь ассоциируется этот коллектив, а также главные песни с последнего альбома «Тонкая красная линия» и избранные композиции с других пластинок. В сет-листе обязательно будут сюрпризы, и одна-две редко исполняемые песни будут исполнены для «олдов», которые следят за творчеством группы с 2006 года.

Все, кто бывал на концертах группы «Вельвет» знают, какую теплую и душевную атмосферу вместе создают музыканты и публика.

Прошлогодняя встреча в Туле никого не оставила равнодушным.

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